Dal Nord Ovest - Auto nel fossato e conducente incastrata: i Vigili del Fuoco intervengono per liberarla

Auto in un fossato con conducente incastrata all'interno. L'incidente è avvenuto all'alba di questa mattina, domenica 26 gennaio, a Livorno Ferraris. Una squadra dei Vigili del Fuoco del paese è intervenuta verso le 5.50 dei questa mattina per estrarre una donna, residente dell'alessandrino, dalla sua Fiat 600. L'auto è finita nel fossato adiacente la carreggiata e la conducente era rimasta bloccata nell'abitacolo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso l’estrazione della conducente, per affidarla alle cure del 118, e alla messa in sicurezza del veicolo, successivamente la donna è stata trasportata presso il DEA di Vercelli. Sul posto il 118 e i Carabinieri di Cigliano che dovranno accertare le cause dell'evento.