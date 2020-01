Il ministro Azzolina sull'omicidio di Ambra Pregnolato: "Inaccettabile"

"Ambra era una donna, era una maestra ed era un’attivista del Movimento 5 Stelle di Valenza, non lontano dalla mia città. La violenza di questa storia è tristemente nota. Ed ha a che fare con la sopraffazione e col possesso". Queste le prime parole che il ministro biellese Lucia Azzolina ha affidato al suo profilo di Facebook in merito all'omicidio di Ambra Pregnolato. Proprio oggi i media nazionali hanno annunciato la svolta nelle indagini: pare sia stato l'ex amante Michele Venturelli a toglierle la vita.

"Tante altre Ambra in Italia ogni anno vengono uccise in quanto donne, libere" scrive ancora il ministro Azzolina. "Ed è inaccettabile. Tutta la mia vicinanza alla sua famiglia in questo momento di disperazione".