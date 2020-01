Continuano gli incontri all'ITIS Q. Sella. Successo per la biologa biellese Alessandra Bielli

Buon successo di pubblico per l'incontro all’ITIS dedicato all'attivismo giovanile in tema di ambiente.

L'evento si è svolto nel pomeriggio di mercoledì 22 gennaio, nell'aula magna della scuola di via Rosselli.

Relatrice molto apprezzata è stata la nostra concittadina Alessandra Bielli, biologa marina, che ha illustrato lo stato di salute di mari e oceani, a partire dalle sue ricerche sulle tartarughe marine.

Nuovi incontri

Il ciclo di conferenze presso l’ITIS “Q. Sella” prosegue con un evento di importanza regionale come sempre aperto alla cittadinanza e a ingresso libero. E’ lo stesso dirigente scolastico, professor Giovanni Marcianò, a invitare docenti, alunni, genitori e chiunque sia interessato a incontrare un team di esperti di alto livello sul tema delle intelligenze ad alto potenziale.

Il preside Marcianò spiega: "La nostra scuola, ormai da tempo punto di riferimento provinciale per gli studenti con bisogni educativi speciali (BES), tramite gli sportelli coordinati dai referenti, professoressa Virginia Zini e professor Federico Fumero, con l'organizzazione di questa conferenza-dibattito aggiunge un tassello importante approfondendo la tematica degli alunni ad alto potenziale intellettivo. Si tratta di ragazzi e ragazze che hanno interessi per materie specifiche nelle quali raggiungono risultati più che brillanti, a scapito di altre attività; i giovani gifted vanno, però,riconosciuti in tempo e valorizzati. Proprio perché riteniamo che ogni alunno sia unico e vada supportato nei suoi talenti e nelle sue specificità. I genitori sono i benvenuti".