Il Biellese magico e misterioso: La pietra fecondatrice di Zimon e il “Ròch dla strega” di Magnan

Nei boschi della Serra è sopravvissuto per secoli un culto litico di fecondazione che ha visto in gran segreto donne che volevano avere dei figli cercare di favorire la procreazione con misteriose pratiche salvifiche attorno ad un grande masso erratico, prospicente uno dei tanti sentieri che dal borgo di Zimon conducono a Magnan.

Gli anziani del paese, malgrado siano restii a parlare troppo, ricordano bene che ancora una cinquantina d’anni fa un rito paganeggiante veniva praticato da giovani donne provenienti da tutta la Serra e dal Canavese battendo la schiena contro la parte più bassa ed appuntita di un grande masso erratico alto più di cinque metri e dalla forma affusolata, che ricorda la testa d’un serpente o d’un drago e che probabilmente per questo veniva creduto dotato di misteriose forze salvifiche e potere vivificatore.

Per quanto singolare, questo rituale paganeggiante non é l’unico di cui si é avuta notizia nel nostro Biellese.

Il più celebre é quello d’Urupa, dove una pratica litica salvifica viene praticato ad una grande ‘pietra magica’, il “Ròch dla vita”, la grande pietra che renderebbe fertili le donne sterili.

Per veder avverato il proprio desiderio di maternità, entravano in uno stretto passaggio creato da una fenditura naturale della roccia e poi giravano devozionalmente più volte attorno al masso battendo con forza il basso ventre contro lo sperone roccioso, convinte d’essere state ritualmente fecondate.

La cappelletta eretta alla fine del ‘600 proprio a ridosso di quel culto pagano di fertilità non ha mai impedito questa pratica e l’antica devozione é continuata nei secoli.

Centinaia, forse migliaia di donne si sono trasmesse oralmente il segreto di quella roccia ed hanno continuato a passare dove il grande masso erratico presenta una piccola fenditura ed a battere contro il “Ròch”, proprio come si faceva anche nei boschi fra Zimon e Magnan.

Da qualche anno il passaggio fra il muro e la pietra è stato nuovamente ostruito con dei grossi lastroni (delle ‘lose’ cementate) e preclude qualsiasi intrusione ma il lavoro non sembra eseguito a regola d’arte e molti di quei manufatti litici, mal fissati, sono stati rimossi.

L’antico percorso pagano della pietra della vita é sempre lì.

Ma anche il masso vicino a Zimon non é in una posizione casuale, perché il sentiero sottostante conduce un un luogo particolare: la borgata dove oggi esiste la “Comunità di Bose” accanto alla chiesa romanica di San Second ma sovrastata da un altro grande masso erratico, conosciuto da sempre come “Ròch dël giudissi” o “Ròch dla serca”, e con la forma d’un teschio umano.

E’ alto diversi metri ed é noto con questi due nomi perché secondo la tradizione popolare, in un lontano passato di megalitismo, su una specie di sedile sulla sua cima si sarebbe seduto un misterioso uomo di legge, un giudice alla ricerca della verità e della giustizia.

Curiosamente ma non troppo, questa pietra viene oggi indicata nelle guide ciclo-turistiche come “Ròch dla Strega” sia perché si deforma l’antica denominazione di ‘pietra della ricerca’, sia perché effettivamente se ci si limita a guardare la sua parte posteriore, si individua effettivamente il volto pietroso d’una vecchia con un grosso cappuccio sul capo.

Il drago di pietra fecondatore ed il masso con la testa della strega ma al contempo a forma di teschio nascondono i loro segreti sulla Serra magica e misteriosa.

Saremo grati a chi vorrà segnalarci realtà analoghe a quelle esaminate in questo articolo scrivendo a storiaribelle@gmail.

Dal 14 febbraio 2017 nella rubrica “Biellese magico e misterioso” sono stati pubblicati più di 150 articoli che si possono ancora leggere nella sezione “Archivio” di Newsbiella.

Per approfondire questi argomenti segnaliamo un libro pubblicato da Storia Ribelle casella postale 292 - 13900 Biella.