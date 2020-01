Il Piemonte scopre la sua anima green: nel 2020 +13% di energia da fonti rinnovabili

In Piemonte l'energia prodotta da fonti rinnovabili aumenterà del 13,3% nel 2020, arrivando fino al 26,2% entro il 2030. Grazie a politiche eco sostenibili sarà possibile ridurre l'impiego di 243 tonnellate di combustibili fossili entro quest'anno e di 494 tonnellate entro i prossimi 10 anni.

"Il Piemonte - ha annunciato l'assessore regionale all'Ambiente Matteo Marnati, durante gli Stati Generali dell'Energia in programma oggi a Torino - farà nei prossimi anni un grande investimento infrastrutturale per migliorare la produzione e l'efficienza energetica, puntando sull'indipendenza della produzione e su fonti rinnovabili come solare e idroelettrico, senza trascurare l'utilizzo di nuove tecnologie".

Sul tema sono poi intervenuti Marco Bussone e Lido Riba, presidenti Uncem Piemonte e Uncem nazionale: "Dobbiamo fare molto lavoro in più con il sistema degli Enti locali e cioè puntare su edifici ad alta efficienza energetica, in particolare sul recupero dei ruderi e su tutto viene ristrutturato antecedente agli ultimi due decenni. Dobbiamo costruire case, edifici pubblici, e ricostruire il vecchio permettendo di ridurre a zero il consumo di energia".