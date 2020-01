Fondi statali per i piccoli comuni: in arrivo nel Biellese circa 400 mila euro

La Legge di Bilancio 2020 porta quasi 400 mila euro ai piccoli comuni biellesi al di sotto di 1000 abitanti.

Questo è quanto decretato dal Ministero dell'interno che, per l'anno 2020 ha stanziato 22,5 milioni di euro complessivi ai 1940 piccoli comuni italiani per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

La somma per ogni singolo comune, dovendo essere la medesima in tutta Italia, ammonterà quindi 11.597,00 euro e verrà versata unicamente se l'ente comunale inizierà l'esecuzione dei lavori entro il prossimo 15 maggio 2020.

Nel biellese son ben 34 i comuni inferiori a 1000 abitanti che beneficeranno del finanziamento: Ailoche, Bioglio, Borriana, Callabiana, Camandona, Campiglia Cervo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Curino, Donato, Dorzano, Gifflenga, Magnano, Massazza, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Muzzano, Netro, Piatto, Piedicavallo, Roppolo, Rosazza, Sala Biellese, Sostegno, Tavigliano, Ternengo, Torrazzo, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Villa del Bosco, Villanova Biellese e Zimone.