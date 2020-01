Grosso foro a Biella, su Strada ai Monti: pericolo per pedoni e vetture

Si è rotto, ed è stato trascinato via in poco tempo, il cemento che ricopre l'imbocco di un tubo di scarico su Strada ai Monti, via laterale vicino a Città Studi. Un piccolo cratere verso il lato carreggiata che può essere un pericolo per persone e vetture in transito.

"Soprattutto di notte il pericolo si fa concreto. Il foro, che parte dal tombino, è consistente. Chiunque passi di lì può facilmente farsi del male, ma anche per le vetture in transito non c'è da scherzare".