Mezzana: I Carabinieri incontrano i cittadini. "Siete i nostri occhi sul territorio"

Sala consiliare gremita all'incontro di ieri, 24 gennaio, tra i Carabinieri della stazione di Valle Mosso e i cittadini di Mezzana Mortigliengo. Dopo l'introduzione del Sindaco, Alfio Serafia, che ha portato a conoscenza delle iniziative che l'amministrazione sta portando avanti sul tema sicurezza, si è entrati nel vivo con le raccomandazioni del Maresciallo Ciani e del Brigadiere Callea circa la prevenzione delle truffe.

"E' fondamentale non lasciare entrare in casa gli sconosciuti, in qualsiasi modo si presentino. Purtroppo i truffatori sono scaltri e utilizzano diversi trucchi per raggirare soprattutto le persone anziane. Non fidatevi e, nel dubbio, chiamateci sempre, noi ci saremo".

Le forze dell'ordine impegnano molte energie per la prevenzione e chiedono la collaborazione dei residenti affinché le semplici regole di buon vicinato possano essere un mezzo efficace nel contrasto delle truffe. "Qualsiasi dubbio abbiate, anche riguardo proposte di contratti energia e telefonia fatti al telefono o se aveste la percezione che in paese ci siano visite porta a porta non autorizzate, non esitate a confrontarvi con noi, al telefono, in caserma o in Comune durante l'appuntamento settimanale, la vostra sicurezza è la nostra missione".