Sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2020/2021 della scuola dell'infanzia Emma Frassati di Pollone. Per tutto il mese di gennaio, dalle 9 alle 16, la scuola resta aperta a chiunque sia interessato ad avere informazioni sull'istituto. Le iscrizioni sono rivolte ai bambini di età compresa dai 2 anni e 4 mesi e i 6 anni. Per info 015/61326 - scuola infanzia.emmafrassati@gmail.com.