Graglia, in dirittura d'arrivo i lavori alle scuole medie di frazione Merletto

Sono quasi in dirittura d’arrivo i lavori alle scuole medie di Graglia, in frazione Merletto. “Attualmente siamo in attesa del materiale per concludere la ristrutturazione del tetto” spiega il sindaco Elena Rocchi. L’intervento prevedeva, oltre al rifacimento della copertura, anche la sostituzione dei serramenti e l'ampliamento delle aule, per dare maggiore spazio ai diversi laboratori che l'istituto propone. I lavori, che negli ultimi mesi del 2019 sono rallentati a causa delle incessanti piogge che hanno colpito il territorio, sono stati realizzati grazie al finanziamento che il comune aveva ricevuto nel 2018 dalla Regione Piemonte, attraverso il bando dell'edilizia scolastica.