Virtus alla prova dell’ex tecnico Mucciolo

Un intreccio di emozioni e di rivalità sportiva saranno il tema della tredicesima giornata del Girone A della B1. Al giro di boa del campionato, a Chiavazza arriva la seconda in classifica, quell’Albese che riporta a Biella l’ex coach Cristiano Mucciolo. Il carattere guascone del tecnico torinese ha lasciato un ottimo ricordo nel Biellese. Sarà quindi interessante incontralo da avversario e soprattutto vederlo seduto sulla panchina ospite. Albese è seconda in classifica con 25 punti e arriverà a Biella con grande voglia di portare a casa la vittoria per rimanere in striscia della capolista Picco Lecco. Il 2020 le ha regalato solo due punti conquistati sul proprio parquet, sette giorni fa, contro Acqui mentre la settimana prima aveva rimediato una sconfitta per 3 a 1 a Cremona. In casa Virtus si combatte su più fronti: dall’infermeria agli incontri sul campo. Sempre alle prese con diversi acciacchi capitan Mariottini, Baratella, El Hajjam con Bazzani ancora ai box ma lentamente in recupero dopo l’infortunio al ginocchio. Il morale resta alto anche per i primi 3 punti conquistati, in trasferta, sabato scorso a Torino contro Parella. Ma sentiamo proprio cosa pensa il nostro libero Federica Baratella in vista dell’incontro: “Questo è un campionato abbastanza equilibrato. Chiaro è che Albese sta lottando per salire ma è anche vero che noi in casa ci trasformiamo. Giocheremo questo incontro con tranquillità con la consapevolezza di poter fare punti contro tutti. Mucciolo? E’ due anni che non lo vediamo più però sarà divertente incontrarlo e vederlo seduto sulla panchina ospite”. E allora non ci rimane altro che invitare tutti i tifosi a prendere posto al PalaSarselli, alle 21 di sabato 25 gennaio, nella certezza di assistere ad un’altra grande partita di volley.