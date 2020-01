Tennis tavolo D3, la formazione biellese dello Splendor Baù/Zonco vince a Vercelli

Bella affermazione della compagine Splendor Baù/Zonco a Vercelli contro la formazione locale per 5 a 3. Una vittoria importante che consolida la seconda posizione in graduatoria per i ragazzi del mister Ruffanello. Molto combattuta la gara che ha visto le due squadre sempre a stretto contatto ma con i due incontri finali appannaggio dello Splendor. Due vittorie a testa per Luca Casanova e Erick Marangone e una vittoria di Tommaso Zoppello suggellano il risultato per i Cossatesi, che ritornano così alla vittoria dopo lo stop subito nell'incontro casalingo con la formazione novarese della Regaldi.