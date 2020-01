Edilnol - Matteo Pollone: dalle sfide con il fratello Luca, a Jazz, fino a Trapani

A vederlo uscire dal tunnel degli spogliatoi, tuta e giaccone per combattere il freddo che lo aspetta fuori, Matteo Pollone sembra ancora il ragazzo che calcava il parquet del Forum con la maglia delle giovanili. Allora il fratello maggiore Luca già frequentava il roster della prima squadra, essendo con Weathle uno dei talenti dell'under 20 che puntava allo scudetto giovanile. Matteo silenzioso, lavorava sodo stimolato dai successi del fratello.

Un anno, due anni, poi l'approdo in prima squadra da dodicesimo, successivamente la promozione ad elemento di rotazione, con minutaggi altalenanti, ed infine l'arrivo di Galbiati e i risultati che cominciano ad arrivare. Chi ha seguito la squadra quest'anno sa che il ragazzo è cresciuto in maniera esponenziale. Per rendimento, impatto e personalità sta diventando uno dei migliori 3&D - acronimo che sta per "tiro da tre punti e difesa" - della legaDue e si sta meritando ogni minuto che passa sul parquet.

La crescita Nel post-allenamento, prima della partenza per Trapani, Matteo ci ha raccontato della sua crescita, della stagione e delle ambizioni dentro e fuori dal campo."Effettivamente è la stagione in cui ho più responsabilità - esordisce in risposta alla nostra imbeccata - ma è normale in una squadra così giovane" Come dare torto ad un elemento che, al netto dei minuti giocati in serie A2, risulta essere uno dei più esperti nel roster. Dopo 5 anni a Biella Matteo può essere considerato "memoria storica" del nuovo corso Biellese e ci racconta di un compagno in particolare con cui ha legato lungo la sua esperienza in Rossoblù, giocatore che è parte fondamentale della storia recente di Biella nonchè contributore della crescita che è sotto gli occhi di tutti."Con Ferguson avevamo instaurato un bel rapporto, dentro e fuori dal campo. Lavoravamo parecchio in sessioni di allenamento extra in cui allenavamo i fondamentali insieme, lo ricordo con piacere" E si potranno sfidare di nuovo in coppa Italia, a Marzo.

L'extra-Basket Gran lavoratore in palestra e fuori "Pollino", con i corsi di Ingegneria Edile ad assorbire il tempo fuori dal parquet "ho appena iniziato, sono al primo anno." dice.Arriviamo a parlare di Università perchè, nel voler conoscere il suo lato extra basket scopriamo che il posto più facile per incontrarlo quando non è al Forum è Città Studi dove segue, appunto, i corsi per diventare l'Ing. Pollone.

Il fratello maggiore Mentre Matteo colleziona ottime prestazioni in legaDue, il fratello Luca vince il premio di MVP di serie B. "Sono molto felice per lui - giocatore di Palermo in questa stagione, ndr - sta facendo bene"Ai tempi in cui entrambi erano all'ombra del Mucrone, epiche erano le sfide in allenamento fra i due fratelli, senza esclusione di colpi. "Non ci risparmiavamo ma trovo che il fatto di non condividere più la stessa squadra abbia fatto bene al nostro rapporto, sollevato dalla pressione che ci mettevamo addosso per competere fra di noi" A casa Pollone i petti saranno sicuramente gonfissimi di orgoglio.

E Domenica, Trapani Il Focus si sposta poi sull'imminente sfida in programma a Trapani"Andiamo a fare visita ad una squadra forte che si è rinforzata ulteriormente, andando ad alzare la propria qualità. Noi però siamo consapevoli che se riusciamo ad imporre il nostro ritmo la vittoria è alla portata, con Trapani come con tutti gli altri." Fiducia, fiducia e ancora fiducia che emerge dalle parole di "Pollino" che, visti i risultati che sta avendo in campo, merita di essere chiamato con l'accrescitivo che costituisce il suo cognome, perfetta sintesi della crescita che questo ragazzo sta avendo grazie alla sua Etica del lavoro e del suo talento.

In Sicilia palla a due ore 17:00 per 2B Control Trapani - Edilnol Biella