Cuneo passa 76-66 al Pala Bonprix contro un Fanton Teens Cossato sottotono

Cuneo fatale per il Fanton Teens Cossato, che perde la seconda partita casalinga stagionale cedendo 66-76- al Pala BonPrix. Partita iniziata con 30 minuti di ritardo, causa la rottura del ferro di uno dei due canestri del Pajetta, prontamente sostituito. Ritardo che addormenta il Teens: Cuneo infatti domina il primo quarto, Cossato segna solo quattro canestri su azione e chiude sotto di 10 alla prima sirena (14-24). Tutta un’altra musica nel secondo periodo: parziale di 12-1 Fanton che mette per la prima volta il naso avanti con una tripla di Cerri.

Due triple di capitan Murta e una di Bergamaschi regalano il massimo vantaggio alla squadra di coach Gianpiero Bertetti sul 52-47 a 3’30” dalla terza sirena. Cuneo però non molla, piazza un parziale di 17-8 in 5 minuti e riprende in mano l’inerzia del match. Cossato è con le spalle al muro e non segna più negli ultimi 3 minuti, con Cuneo che ringrazia e ai porta a -4 in classifica, ribaltando anche la differenza canestri.