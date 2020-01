Procura di Biella, Fratelli d'Italia annuncia: “Nuovo personale in arrivo grazie alla Regione”

Più risorse umane per la Procura della Repubblica di Biella, che versa da tempo in una situazione di difficoltà dovuta alla carenza di organico. E’ quanto assicurato ieri stamattina da Fratelli d’Italia Biella, che ha tenuto una conferenza stampa presso la sede provinciale di via Italia 13, alla presenza del parlamentare Andrea Delmastro, dell’assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino e del segretario provinciale del partito Cristiano Franceschini.

“Le gravi carenze di personale alla Procura di Biella sono da tempo sotto gli occhi di tutti, ma fino ad oggi il governo non ha fatto nulla e si è voltato dall’altra parte, mostrando un totale disinteresse per il territorio - hanno spiegato gli esponenti del partito di Giorgia Meloni - A sistemare le cose ci penserà però la Regione Piemonte, che è pronta ad aprire un bando per l’assegnazione temporanea”. “Ringraziamo il presidente Alberto Cirio per la sensibilità dimostrata su questo tema - ha precisato l'assessore Chiorino - Un’attenzione che consentirà di assegnare nuovo personale a Biella e di sbloccare una situazione che da troppo tempo attendeva di essere risolta”.

La questione è anche stata discussa a Roma, dove il deputato Delmastro ha presentato un'interrogazione parlamentare a cui è seguita una risposta definita «disarmante» che non ha portato a nulla di concreto. Non solo: lo stesso Delmastro ha poi presentato una risoluzione in Commissione Giustizia per tenere alta l’attenzione su una criticità che interessa una delle più importanti istituzioni del territorio biellese. “E invece il governo giallorosso ha fatto orecchie da mercante - hanno fatto notare Delmastro, Chiorino e Franceschini - Per fortuna abbiamo una Regione governata dal centrodestra e attenta a sostenere i territori e non a ignorarli come stanno facendo Pd e M5S”.

“Per Fratelli d’Italia - hanno concluso Delmastro, Chiorino e Franceschini - i problemi della giustizia non si risolvono con iniziative scriteriate e irresponsabili come l’abolizione della prescrizione, che porterà a processi infiniti e a ulteriori lungaggini, rendendo tutti, di fatto, imputati a vita. Alle perversioni ideologiche dei profeti della decrescita, FdI risponde aiutando i tribunali a fare bene il loro lavoro, aumentando gli organici”.