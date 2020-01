Il Carnevale ad Ailoche si costruisce con i mattoncini

Sta arrivando il Carnevale e quando si parla di maschere e coriandoli non può mancare una sfilata di carri. Da Ivrea a Viareggio passando per le nostre valli a Borgosesia, carri bellissimi stilosi che realizzano un'idea e mettono alla luce creatività e divertimento.

Ebbene in Valsessera, ad Ailoche, si terrà la prima "Sfilata in Mattoncini", un evento carnevalesco unico ed originale con solo 30 posti disponibili. L'idea nasce dalla voglia di unire tradizione, creatività e gioco alla portata di tutti. Sabato 15 Febbraio, dalle 15 alle 18 nella sede della pro loco di Ailoche per la grande sfilata dei carri in miniatura.

Non si deve perdere l’occasione di trasformare immaginazione e creatività in quello che più piace, affrontando gli avversari in una battaglia di idee e invenzioni. Competizione amatoriale divisa per fasce di età. All’atto dell’iscrizione si parteciperà all'evento suddiviso in 2 categorie:

1.Carri a tempo

2.Gran sfilata

Carri a Tempo

Verrà consegnato un kit da 1000 pezzi (che si potrà portare a casa) e si avrà a disposizione 2 ore e mezza per progettare e realizzare il "tuo" carro di carnevale.

Gran sfilata

Si dovrà comporre a casa con tutto quello che si vuole un carro di carnevale e presentarlo nella giornata del 15 febbraio con tutta la documentazione: progetto, numero di pezzi, ore impiegate.

Una merenda a buffet aiuterà a festeggiare le vostre idee meravigliose.

Per info e prenotazioni contattare il numero 3488942658