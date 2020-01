Ricetta: Gnocchi con crema di zafferano e vongole veraci

Anche oggi vi propongo una ricetta semplice, colorata e ricca di gusto.

Ricetta per 4 persone:

Per prima cosa prepariamo i nostri gnocchi di patate.

Portiamo a bollore una pentola con dell'acqua, lasciamo le nostre patate a cuocere per una trentina di minuti, per poi toglierle e privarle della loro buccia.

Passiamole quindi in uno schiaccia patate, uniamoci la farina, le due uova e un pizzico di sale.

Prendiamo un po' di impasto per volta e, con l'aiuto delle mani, lo stendiamo e lo lavoriamo, formando il classico grissino, con dimensioni a vostro piacimento.

Con l'aiuto di una forchetta (qualora non abbiate il rigagnocchi) andiamo a creare su ogni gnocco quelle righe che serviranno a trattenere meglio il sugo.

teniamole in acqua e sale per un'oretta, cambiando l'acqua per 2/3 volte.