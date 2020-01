Banca Sella, al via nuovi corsi di trading online a Biella

Scoprire il mondo del trading online attraverso corsi di formazione completi, accessibili a tutti e aperti a ogni tipologia di trader, per comprendere il funzionamento dei mercati, le regole operative e le piattaforme con cui operare. Ripartono a Biella i corsi di educazione finanziaria di Banca Sella dedicati al mondo del trading online con quattro differenti appuntamenti che si rivolgono sia a coloro che si avvicinano per la prima volta a questo settore, sia ai più esperti che desiderano approfondire particolari tematiche.

Il corso “A scuola di trading online” prenderà il via il prossimo giovedì 30 gennaio presso la sala polifunzionale del gruppo Sella in Piazza Gaudenzio Sella 1 a Biella. L’appuntamento ha l’obiettivo di avvicinare gli iscritti al mondo del trading online, spiegando le principali regole operative, il funzionamento concreto delle piattaforme e gli strumenti base necessari per analizzare i mercati e minimizzare errori e perdite, con linguaggio semplice e chiaro, corredato da molti esempi pratici. L’iscrizione alla prima giornata di corso “Primi passi nel trading online” è gratuita.

Sarà possibile poi approfondire la propria preparazione seguendo gli altri tre appuntamenti, a pagamento, dedicati all’analisi operativa dei mercati finanziari (nella giornata del 6 febbraio), alla metodologia per fare trading (13 febbraio) e, infine, seguire un seminario applicativo in cui vengono messe in pratica le tecniche apprese (27 febbraio). È possibile partecipare all’intero percorso di formazione o scegliere solo uno o più appuntamenti.

Dal 28 gennaio sono in programma inoltre quattro webinar gratuiti, fruibili anche tramite il proprio pc, smartphone o tablet, con gli approfondimenti degli esperti sugli scenari di mercato, sulla fiscalità degli strumenti finanziari, sulle differenti tecniche di trading e sui principali fattori che caratterizzano i mercati.

È possibile iscriversi agli eventi direttamente dal sito www.sella.it, nella sezione dedicata ai trader, dove sono presenti i programmi completi dei corsi, oppure recandosi allo sportello di Banca Sella più vicino.