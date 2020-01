Tra selfie e autografi, Fabrizio Fontana incontra i biellesi al Bennet di Vigliano FOTO

Tra carrelli colmi di spesa e genitori con bambini gioiosi al seguito, nel tardo pomeriggio di oggi, 25 gennaio, si aggira al centro commerciale Bennet di Vigliano Biellese la simpatica figura con tanto di “ventosa in testa “ di Fabrizio Fontana, il comico/cabarettista che da Zelig a Striscia la Notizia con il suo “mi stimo e mi rispetto” sarà in scena stasera, al Teatro Erios di Vigliano, insieme ad altri cabaretttisti alle 21. Per l’occasione, ci sarà inoltre la partecipazione esclusiva della scuola di ballo Intrecci d'Arte. Molti i selfie e gli autografi firmati dal comico ai fan presenti.