Ogni pezzo è una storia, s'inaugura a Biella la mostra personale di Franco Brunatto

Verrà inaugurata sabato 1° febbraio alle 16, nello spazio espositivo di via Italia 66 a Biella, la mostra personale del pittore Franco Brunatto.

Il pittore, di origine valsusine, si è trasferito da un anno a Ronco Biellese dopo una vita passata in varie parti del mondo avendo esposto in gallerie d’Italia, Francia, Germania e Svezia, paesi in cui ha vissuto prima di stabilirsi nel Biellese.

Franco Brunatto è un artista interdisciplinare. Lasciati il disegno e la pittura tradizionale, ora lavora con una vasta gamma di materiali e tecniche, muovendosi tra pittoscultura ed installazione. Il suo lavoro esplora la nostra percezione di tempo e spazio, realtà e sogno. Rappresenta la giustapposizione tra natura e forma costruttiva e la capacità di sfidare le convenzioni.

Ogni pezzo diventa una storia, una sorta di contemplazione, di un discorso che si intuisce non superficiale, il bisogno di assaporare ogni piega o grinza, di scoprire le piccole sfumature. L'ispirazione di Rotchko e Burri è evidente fin dalla scelta dei materiali e dei colori dei blu e rossi in particolare. I monocromi hanno un fascino indiscutibile, si trasformano col cambiare della luce, immagini bi o tridimensionali.

Le opere di Brunatto sono scontrose, indifferenti alle mode o al mercato: lavori di un solitario che vive nel suo mondo, in cui pochi possono entrare.