Dal Nord Ovest - Incidente sull'A4, arrivano i Vigili del Fuoco

Intorno alle 7 di questa mattina, 25 gennaio, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris è intervenuta sull’A4, al km 38, per un incidente stradale. Per cause in corso d’accertamento, una Toyota Rav 4 Ibrida è carambolata autonomamente urtando il jersey che delimita le due carreggiate, fermandosi tra la seconda e la terza corsia. Solo un grosso spavento per la conducente, che non ha riportato ferite. Gli uomini del 115 hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo. Sul posto anche la polizia stradale e il personale dell’autostrade.