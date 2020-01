Ubriaco prende contromano rotonda e si schianta contro auto: via la patente ad un biellese

Aveva un tasso alcolico di tre volte superiore al limite consentito il 33enne, residente del Biellese che secondo le prime ricostruzioni, alla guida di una Golf, ha imboccato contromano una rotonda in corso Valsesia, a Gattinara, schiantandosi contro una Mercedes, condotta da un 40enne residente in città.

Ad avere la peggio, nello scontro, è stato proprio il gattinarese, soccorso dai mezzi del 118 e portato in ospedale a Borgosesia. Nel corso del controlli successivi all'incidente, è emerso che il biellese avesse nel sangue un tasso alcolico decisamente sopra il limite consentito dalla legge. Nei suo confronti gli agenti della Polizia stradale di Varallo, intervenuti per gli accertamenti, hanno disposto la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente e il sequestro dell'auto.