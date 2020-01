Cossato: Torna a casa e incontra il ladro che ha appena rubato nella sua abitazione

Brutta sorpresa per un sessantenne di Cossato che, nella serata di ieri 24 gennaio, rientrando nella sua abitazione ha sorpreso uno sconosciuto che aveva appena perpetrato il furto dei suoi monili. Il malvivente, per garantirsi la fuga, gli ha intimato di consegnargli il telefono cellulare, forse per non dargli la possibilità di chiedere aiuto alle forze dell'ordine. Il malcapitato è comunque rimasto illeso.

Subito dopo sono stati allertati i Carabinieri del Norm di Cossato e diverse altre pattuglie di Carabinieri già presenti in zona, al fine di attuare un piano di ricerche che al momento non ha portato al ritrovo del malvivente. Sull'episodio indagano i militari dell'Arma.