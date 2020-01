Quasi 200 bambini delle scuole di Lessona incantati davanti all'eco spettacolo Roclò

Successo a Lessona con Roclò: spettacolo di narrazione, giocoleria con oggetti quotidiani, clownerie e musica insieme a Claudio e Consuelo. Lo spettacolo andato in scena ieri mattina, giovedì 23 gennaio, ha affrontato in modo divertente e accattivante le tematiche del riuso e del consumo consapevole. Leggero, allegro e sognante, ha fatto riflettere, divertendosi, i bambini delle elementari e della scuola dell'Infanzia del paese.

Anche l'amministrazione comunale ha partecipato alla rappresentazione: "Una soddisfazione vedere quasi 200 bambini non staccare gli occhi dal palco - commenta il sindaco di Lessona, Chiara Comoglio -. Non è solo una recita quella di Claudio e Consuelo, ma un modo per arrivare a grandi e piccoli e far riflettere sull'assurdità e le conseguenze degli sprechi che ci circondano".