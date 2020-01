Lo Zafferano di Coggiola di Enrico Covolo in onda domenica su Studio Aperto Mag

Finalmente lo Zafferano di Coggiola arriva sul piccolo schermo. Dopo 4 date rinviate, domenica prossima dovrebbe essere la volta buona: lo Zafferano di Coggiola di Enrico Covolo verrà mandato in onda domenica 26 gennaio alle 19 su Italia 1, all'interno del programma Studio Aperto Mag con un servizio completo di ben 6 minuti.

Il servizio è stato rinviato 4 volte ma l'appuntamento di domenica dovrebbe essere certo. "Un onore far parlare di Coggiola a livello nazionale - spiega Enrico -, che ciò avvenga tramite il mio zafferano è un orgoglio".

Le riprese ai bulbi e soprattutto ai fiori di Enrico sono state girate a ottobre 2019, durante la Festa della Paletta, occasione non solo per presentare il prezioso fiore ma per mostrare a tutto il troupe Mediaset un tradizionale incontro in Valsessera che attira tanti turisti e anima il paese montano.

Per l'intervista dello scorso autunno Enrico ha disseminato, davanti al suo stand fiori di zafferano, momento che da incorniciare e che potremmo rivedere nelle riprese di domenica. “Ne ho scaricati sul tavolino circa 5 mila, uno spettacolo, con un simpatico bombo che gironzolava intorno e si posava sullo strato di fiori”.

Probabilmente presenti nel video anche le interviste alle aziende del posto che si riforniscono periodicamente da Enrico. “In piazza ci ha raggiunto un gruppo di rappresentati delle aziende ‘Amici dello Zafferano di Coggiola’, cameraman e giornalista sono poi andati a trovare il primo negozio che ha creduto in me: la pasticceria Dolci Capricci di Coggiola”.