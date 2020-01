Elena Gremmo, seconda Au Pair degli States. "Vi dico perchè vorrei restare qui"

Elena Gremmo è la seconda miglior Au pair degli Stati Uniti ed è in lizza per competere con tutte le Au Pair del Mondo.

La 26enne originaria di Mongrando e innamorata della sua 'nuova famiglia' americana dove sta lavorando come ragazza alla pari si è aggiudicata la medaglia d'argento al contest dell'associazione che l'ha portata in America, più precisamente in North Carolina, Cultural Care. Poco più di 300 voti di stacco con la vincitrice: "E' stato un testa a testa lungo tutto il contest - racconta Elena -. Io ho concluso con 2792 voti mentre la prima ragazza classificata ne ha ottenuti 3130". Solo gratitudine e soddisfazione per Elena: "Mi sono divertita tantissimo - continua -, non mi aspettavo tanto tifo per me soprattutto dall'Italia".

Dopo l'articolo uscito sulla nostra testata online infatti Elena è stata contattata da tantissimi giornali locali e nazionali. Hanno parlato di lei anche a Virgin Radio, radio Montecarlo e l'hanno contattata dal programma radiofonico Caterpillar. "Posso affermare che anche questa esperienza mi ha cambiata".

E approfitta della nostra piccola chiaccherata per parlare di giovani, di Italia e di futuro: "In Italia c'è l'allarme dei cosiddetti 'Cervelli in fuga'. Non sono i cervelli che stanno scappando, la questione è un'altra: in Italia si sta perdendo l'umanità e i giovani ne hanno bisogno. Si è tutti troppo concentrati sul 'tempo è denaro' e troppo poco sui rapporti con le persone. Io qui ho scoperto un altro mondo, sto bene e sono felice. Se troverò il modo di restare lo coglierò".

Elena non ha finito con i contest: lei, insieme alla prima e al terzo classificato sono stati nominati per il concorso di Iapa (International Au Pair Association), dove a sfidarsi sono i migliori ragazze e ragazzi alla pari del Mondo.