75 anni dopo la Battaglia di Sala rivive in una mostra

Il 1° febbraio 1945 le formazioni partigiane biellesi dislocate sulla Serra furono investite da un massiccio attacco condotto da reparti nazifascisti nell'ambito dell'operazione di rastrellamento "Hochland" (Altopiano): il piano difensivo accuratamente predisposto dal comando della V° Divisione Garibaldi permise ai partigiani biellesi di contenere per ore l'assalto nemico e di eludere poi la morsa avversaria con un'audace azione di ripiegamento - compiuta di notte e nella neve - verso le basi predisposte nel Canavese.

Per ricordare il 75° anniversario di quell'evento, che secondo piero germano "gandhi", comandante della v° divisione garibaldi, segnò per il partigianato biellese il passaggio "dalla adolescenza alla maturità, dalla guerriglia alla guerra di popolo", la casa della resistenza di sala biellese presenta la mostra "1° gennaio 1945 - 1° gennaio 2020: la Battaglia di Sala... 75 anni dopo", realizzata attraverso la consultazione di documenti d'archivio (conservati presso l'istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea nel biellese, nel vercellese e in valsesia, l'istituto piemontese della resistenza di torino, l'istituto gramsci di roma, bundesarchiv) e di fonti storiografiche e memorialistiche, e con l'ausilio di un cospicuo supporto fotografico.

L'inaugurazione è fissata per sabato 1° febbraio alle 15 presso i locali della Casa della Resistenza, in via Ottavio Rivetti 5 a Sala Biellese. Domenica 2 febbraio l'orario di visita sarà 9:30 – 17:30. La mostra resterà esposta fino a sabato 25 aprile, con il seguente orario di apertura al pubblico: sabato dalle 14:30 alle 17:30.

Info: 340 9687191 / 015 2551118 / museoresistenzasala@gmail.com