Unesco ed Europa: opportunità e sfide per Biella. Conferenza con l'eurodeputata Tinagli

Giovedì 30 gennaio, alle 21, a Palazzo Boglietti, il Partito Democratico biellese riceverà l’europarlamentare Irene Tinagli, che dialogherà con gli attori del territorio, nel momento in cui Biella si appresta ad entrare nella nuova decade dopo aver ricevuto il riconoscimento di Città Creativa Unesco per l’artigianato. Una sfida che è partita dalla società civile.

“Le due amministrazioni che si sono alternate alla guida della città hanno sostenuto la Città nella sua candidatura, partendo dal progetto promosso da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e da Città dell’Arte - Fondazione Pistoletto, che hanno saputo raccogliere intorno a loro realtà imprenditoriali, soggetti culturali, associazioni, singole personalità e tutte quelle realtà che hanno messo il loro impegno in questo progetto – spiega la Segreteria del Pd - Irene Tinagli conosce già bene il nostro territorio, avendo fatto un’analisi delle potenzialità della nostra città, ultimata nei primi anni duemila. Tanto è cambiato da allora, sia i possibili scenari per il territorio sia gli attori. In questa serata cercheremo di capire insieme a lei quale futuro è possibile per Biella in questo nuovo contesto: un futuro che però sia inclusivo e faccia partecipare alla sua progettazione tutte le fasce della società e le forze politiche, gli stakeholder privati come quelli pubblici”.

“Parlando con chi ha provato ad immaginare un futuro nuovo per Biella nell’ottica dell’onorificenza ottenuta e con le istituzioni, cercheremo in questa serata, con l’esperienza dell’On. Tinagli ed il dialogo con gli attori locali, di andare ad immaginare il Biellese del domani in un contesto europeo. Senza dimenticare che tutto questo è possibile solamente se l’intera società lavora e si impegna nella medesima direzione – prosegue la nota stampa - Il riconoscimento di Biella Città Creativa Unesco può essere il volano di una ripartenza che vede Biella come una città che accoglie i creativi del Nord Italia, andando a strutturare la propria visione di medio e lungo termine, le proprie infrastrutture e politiche del lavoro e sviluppo tecnologico nella direzione di una città aperta ed in grado di essere all'altezza delle sfide del domani”.

“Tutto questo può trovare un suo carburante nell'utilizzo delle opportunità europee, di strumenti e fondi che sono presenti – conclude il comunicato - Quello che manca però è la capacità di dare una priorità ed una visione politica che vada oltre le sigle, e sia in grado di accomunare gli interessi delle amministrazioni pubbliche, dei lavoratori, degli imprenditori, delle associazioni di categoria e di tutti coloro che hanno anche partecipato alla campagna di riconoscimento di Biella Città Creativa Unesco”.