Andorno Micca: Lavori alla rete elettrica, ecco le vie interessate

Lavori in corso ad Andorno Micca. In questi giorni, il Comune ha comunicato sulla sua pagina internet che lunedì 27 gennaio la fornitura di energia elettrica verrà interrotta dalle 8.30 alle 15.30 nelle seguenti vie e località: strada San Giuseppe, via Capisano, casale Cerruti, strada degli Eremiti, via Diaz, casale Massocco, casale Leveretta, casale Lavalle, vicolo Don Randone, località Campetti, frazione Ravizza, piazza Don Sereno e casale Jorio.

Inoltre, nella locandina trasmessa da E-Distribuzione e disponibile sulla pagina internet del Comune è possibile consultare il dettaglio dei numeri civici coinvolti. Durante i lavori l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto l'amministrazione comunale invita la cittadinanza a non commettere imprudenze e di non utilizzare gli ascensori.