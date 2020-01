Teens Cossato, vittorie per Under 16 e 20

Decima vittoria stagionale per l'under 16 silver del Fanton Teens Cossato, che nel derby giocato sabato scorso al Pala Aguggia ha battuto 59-54 il Vigliano Basket Club. Partita più complicata del previsto, sia per merito di un avversario mai domo, sia per la serata non proprio brillante dei giovani di coach Riccardo Banderè. Nel primo tempo è Vigliano a condurre, avanti di 7 alla prima sirena e in vantaggio anche all'intervallo lungo.

Poi il Teens si scuote e la partita si decide con un terzo periodo da 19-12 di parziale. Domenica ghiotta occasione sul campo del Golden River di San Giorgio Canavese, fanalino di coda con 0 vittorie all'attivo. Sarà la penultima giornata della prima fase, fondamentale per mantenere la vetta della classifica, con Aosta che segue a sole due lunghezze, ma Cossato avanti per differenza canestri negli scontri diretti.

Teens Cossato-Vigliano Basket Club 59-54 (8-15; 27-29; 46-41).

Cossato. Borio 5, Varale Rolla 13, Spirito 8, Taverna, Brando, Imperadori 9, Villa 8, Pawang 5, Cipri, Vidali, Galeotti 9. Allenatore: Riccardo Banderè.

Quinta vittoria stagionale per l'under 20 del Fanton Teens Cossato, che lunedì ha battuto agevolmente 84-57 Borgaro, fanalino di coda del campionato. Dopo un primo quarto equilibrato (13-13), partita senza storia al pala Aguggia: il Teens chiude i conti nel secondo periodo con un parziale di 29-9. Lunedì alle 19,30 match da non perdere: l'Aguggia infatti ospiterà l'attesissimo derby tra Cossato e Spazio Forma Biella, seconda in classifica con un bilancio di 7 vittorie e 2 sconfitte.

Fanton Teens Cossato-Borgaro 84-57 (13-13; 42-22; 56-45).

Cossato. Brusasca 11, Brandolese 4, Lavino 19, Mantello 5, Bolano 6, Curvà, Corongiu 15, Bertoglio, Franco 4, Prandi 7, Anebarou 11, Prina Cerai 2. Allenatore: Sergio Salvoni.