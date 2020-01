Prima della pausa, Biella in trasferta sul campo di Settimo Torino

Round 11: ultima gara di un blocco di tre prima di affrontare la prima pausa dedicata al torneo internazionale Six Nations. Biella, reduce da due successi ottenuti in rimonta, imbattuta da quattro settimane, è attesa sul difficile campo di Settimo Torino. Un match che negli anni è stato vissuto con l’elettricità del derby.

Non questa volta: “Affronteremo l’incontro con Settimo come qualsiasi altra partita, esattamente quello che è”. Lo afferma l’head coach Aldo Birchall, che poi si appresta a spiegare: “Noi dobbiamo solo pensare a lavorare bene e a prepararci per affrontare un avversario sicuramente tosto. Conta la forma mentale, ma il focus è sul match in sé, sugli ottanta minuti, non su altre cose di contorno che possono distrarre l’attenzione dalle cose importanti. Come è stato per la gara di domenica scorsa e come sarà per quella che giocheremo al rientro dalla pausa. Non si possono sprecare energie per cose futili. Noi dobbiamo essere combattivi, come per affrontare una qualsiasi partita di rugby, e lucidi nei momenti chiave. Sarà dura: loro sono bravi, noi siamo bravi, sarà una partita tirata e piccoli episodi potranno fare la differenza. Siamo in cima alla classifica e in questa zona, quest’anno, le distanze sono ravvicinatissime. Ci tengo ad aggiungere un messaggio per i nostri tifosi: domenica è stato bellissimo vedere lo stadio pieno, mi auguro che in molti di loro possano trovare il tempo di spendere un’oretta del loro tempo per raggiungere Torino al fine di poter trascorrere insieme un’altra bella giornata di rugby”.

Fino alla nona giornata Settimo e Biella erano distanziate di un solo punto: Biella in testa alla classifica con 34 punti, Settimo alla piazza d’onore a quota 33. Domenica Biella ha vinto in casa contro Rugby Milano e confermato il primato incassando i cinque punti. Settimo è stato sconfitto da Accademia ed è scivolato di uno scalino, superato da Pro Recco, pur ottenendo un punto di bonus difensivo. Nella gara di andata, giocata a Biella, gli Orsi avevano vinto 27-25. Kick off alle 14.30. Diretta Facebook della gara sulla pagina Biella Rugby 1977.

Serie A – Rd. 11. 26 gennaio:I Centurioni – Cus Genova; Rugby Milano - Acc. Naz. I. Francescato;Pro Recco – Cus Ad Maiora Torino; Amatori Alghero – Parabiago;Settimo Torino - Biella Rugby.

IL WEEKEND GIALLOVERDE

SERIE C2 26 gennaio - Biella Rugby vs Ivrea alle 12.30

SERIE A Femminile 26 gennaio - Biella Rugby vs Lyons Tortona alle 14.30

UNDER 18 25 gennaio - Franciacorta vs Biella Rugby alle 16

UNDER 14 San Mauro vs Biella Rugby / Chieri

OLD Biella Rugby vs Barberans alle 14.30