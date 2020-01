Festa per il basket femminile: domenica 26 gennaio dedicata alle bambine biellesi

Domenica prossima sarà festa, festa dedicata a tutte le piccole cestiste biellesi. Ad organizzarla sarà la società laniera Basket Femminile Biellese, unica realtà della provincia di pallacanestro femminile.

Dalle 14, nella palestra Salesiani di Via Galileo Galilei, si raduneranno tutte le ragazze nate tra il 2007 e il 2014, per un pomeriggio di giochi e di festa. E dopo una gustosa merenda, potranno assistere alla partita di Serie C tra la formazione di casa e Torino Teen Basket, vera potenza del basket piemontese.

Assieme alle appartenenti a Biella Next, ci saranno le piccole di Livorno Ferraris, il cui settore femminile è affiliato alla Bfb. Sono inoltre invitate tutte le ragazzine, che pur non avendo mai giocato a basket, vogliono avvicinarsi al mondo della pallacanestro.