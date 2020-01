Basket Under 16 Eccellenza, Pallacanestro Biella cade a Moncalieri. 80-17 il finale

L’under 16 Eccellenza ritorna da Moncalieri sconfitta 71 a 80. I ragazzi di Squarcina hanno patito più del dovuto la forza dei torinesi, riuscendo comunque a contenere il passivo in modo da salvare la differenza canestri (+ 22 all’andata, - 9 al ritorno), che resta a favore dei biellesi: cosa estremamente importante per la classifica, dove ben 4 squadre si stanno contendendo il primato (Biella,Casale,Vado,Campus).Partenza favorevole dei rossoblu, ma già ribaltata dai padroni di casa a metà del quarto (12 a 9), i quali hanno preso le redini della partita, chiudendo la prima frazione avanti di 2 punti (21 a 19).

Nel secondo quarto la gara è andata avanti punto a punto sino al 5’, 34 a 32 per Moncalieri, che ha poi aumentato il proprio vantaggio e così, alla fine del primo tempo, il tabellone segnava 47 a 38 per i padroni di casa. Purtroppo questo mini break è stato causato anche perché Biella ha raggiunto ben presto il bonus , che ha permesso ai locali di andare in lunetta 12 volte , mentre loro hanno commesso il quarto fallo solo a 40 secondi dalla fine del tempo.Nella terza frazione il capitano Murgia ha cercato di suonare la carica e da solo ha realizzato 14 dei 19 punti totali, purtroppo non sufficienti se non a ridurre il distacco a 8 punti. Piccola ma doverosa sottolineatura : ai padroni di casa è stato fischiato il primo fallo al 7’ , il secondo a 30 secondi dalla fine del quarto !

Nell’ultima frazione , sono stati vani i tentativi dei nostri ragazzi di ridurre lo svantaggio, anche se a 3 minuti dalla fine si era ridottoil ritardo a 2 possessi. Purtroppo alcuni errori e qualche facile canestro sbagliato non hanno permesso di ulteriormente avvicinarsi e il match si è concluso con la sconfitta .Tra i ragazzi di Squarcina, Aimone ed Allinei hanno cercato di tenere in partita Biella, con Murgia strepitoso nel terzo quarto.Trai i torinesi di Danna i migliori sono stati i due stranieri : Poom e Amadu .Prossimo impegno per Pallacanestro Biella al Forum mercoledì 29 gennaio alle ore 20,00 con Pallacanestro Cirié.

CAMPUS PIEMONTE MONCALIERI - PALLACANESTRO BIELLA 80 – 71 Parziali : 21-19 , 47-38, 65-57

Tabellini: Campus Piemonte: Pizzaia 15, Castellino n.e., Cafasso, Corgnati 16, Grimaldi n.e., Silva 3, Andorno 10, Poom 20, Lunardi 2, Amadu 9, Bartoccini, Plaia 5. Allenatore Danna, Assistenti Piastra e Gallo. Tiri liberi: 19 su 29. Falli : 16. Nessuno uscito per 5 falli

Pallacanestro Biella: Finetti 4, Murgia 14, Ramella Pajrin3, Zordan, Gagliano, Rapano, Aimone 19, Roncarolo 2, Scaglia Rat 4, Allinei 19, Vangi 6, Perla . Allenatore Squarcina, Assistente Musso Tiri liberi: 11 su 14; Falli: 23. Nessuno uscito per 5 falli.