Da Biella alla Valle d’Aosta, le “Lavatrici Rosse” in concerto al castello di Châtillon

Sette appuntamenti dedicati all'interpretazione della tradizione. È la rassegna “Incontrare Contemporaneo 2: l'interpretazione della Tradizione”, che da oggi a domenica 26 gennaio andrà in scena al Castello Baron Gamba di Châtillon.

Si inizia alle 18 di oggi, 24 gennaio, con la performance musical-gestuale “Solo, per batteria preparata. Corpo/spazio/suono. Una riflessione a partire dal silenzio” di Roberto Dani. Si prosegue alle 21 con la conferenza “Dalla strada al museo Al di sotto della street art, il Louvre” di Cyrille Gouyette, Chef de l’Unité Education Artistique Service Education Direction de la Politique des Public et de l’Education Artistique Musée du Louvre, Paris.

Dalle 16 di sabato 25 gennaio l'artista Daniele De Giorgis guiderà i visitatori in “My Favorite Thing, il percorso del cuore attraverso le opere della collezione permanente del Castello Gamba” mentre alle 17,30 sarà la volta delle biellesi “Lavatrici Rosse”, che si esibiranno in un concerto di rilettura della tradizione popolare musicale. Uno spettacolo in cui i due musicisti si muoveranno tra echi e moduli della tradizione popolare attraverso un’elettronica fatta di “live looping and soundscape”.

I due strumenti origine da cui l’uomo ha mosso verso le forme musicali, la voce e la percussione, qui si lanciano in improvvisazioni miste a un frammentario songwriting elettronico. Melodie antiche dei canti delle alpi, delle tammuriate e dei canti narrativi e polivocali di provenienza popolare contadina si mischiano alla scrittura originale della band affrontando il tema della contemporaneità, della memoria e della “liquidità” dei rapporti tra gli esseri umani. Il duo nostrano, composto da Riccardo Ruggeri (voce ed elettronica) e Andrea Beccaro (batteria ed elettronica) ha ottenuto negli anni numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio Percfest 2002, il premio alla Biennale di Napoli 2005 e il primo premio al concorso Demetrio Stratos 2006.

Alle 20 la giornata si chiuderà con il meraviglioso appuntamento con lo spettacolo teatrale Otello di William Shakespeare, messo in scena da Tournée da Bar. Domenica 26 gennaio dalle 14 alle 17 andrà in scena la performance ciclica a orario libero “Io sono Dio”. La kermesse chiuderà alle 18 con l’incontro dal titolo “Il recupero del classicismo e la riflessione sulla tradizione nell’arte figurativa” con l’artista Andrea Ravo Mattoni, in arte Ravo.