Villa del Bosco, escursione alla scoperta delle Rive Rosse e delle vigne del Bramaterra

Domenica 26 gennaio l’associazione CRA con “A Piccoli Passi” propone un’escursione per conoscere un ambiente molto suggestivo, che per struttura geologica e caratteristiche ambientali è certamente unico in tutto il Piemonte. Si tratta delle Rive Rosse biellesi, nella zona di Villa del Bosco.

Questo angolo del Biellese ha una particolare conformazione del terreno che rende estremamente particolari gli ambienti che si possono incontrare, le zone più basse umide e ricche di vegetazione, contrastano con la parte alta delle colline piuttosto aride e con vegetazione rada e stentata, e questo in poche decine di metri di dislivello. Le rocce, di origine vulcanica, hanno un caratteristico colore, chiaramente indicati dal nome con cui la zona è conosciuta “le rive rosse biellesi”, e rendono i paesaggi particolarmente suggestivi incorniciati dalle montagne innevate. Un territorio in parte ancora selvaggio, ma che nelle parti “addomesticate” dall’uomo permette la coltivazione della vite e la produzione di un grande vino: il Bramaterra.

Al termine dell’escursione è prevista la visita all’azienda vitivinicola La Ronda dove verrà offerto un aperitivo/degustazione. Il percorso di circa 8 km, non presenta particolari difficoltà, il dislivello complessivo intorno ai 150 metri, si prevede una durata di circa 2,5 ore. Il termine per le prenotazioni è venerdì 24 gennaio entro le 14 all’indirizzo mail centroatlantide@yahoo.it o al 3472454481. Il trasferimento avverrà con mezzi propri. Per chi parte da Vercelli, il ritrovo è in piazza Cesare Battisti alle 13,30. Altri punti di ritrovo possono essere concordati. Si possono trovare ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla pagina Facebook del CRA.