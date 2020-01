Da Est a Ovest viaggiando in un "Click" a Cossato con FOTO.ART

FOTO.ART inizia l'anno fotografico presentando una serata di reportage di viaggio di Emilio Zanini, Presidente Onorario della città di Cossato. L'evento, organizzato con il patrocinio dell'Assessorato Cultura Città di Cossato, avrà inizio intorno alle 21,15 del prossimo sabato e si svolgerà a Villa Ranzoni, nella Sala Eventi Giuliana Pizzaguerra.

Il titolo ci svela già tutto, sarà una serata durante la quale ognuno di noi potrà viaggiare stando di fronte a una fotografia; verrà esposto un meraviglioso itinerario turistico e fotografico che partirà dalla lontana e magica Mosca, per toccare, nel cuore della vecchia Europa, Berlino, fino ad arrivare nella "Grande Mela", a New York.

All'evento sarà presente anche Emilio Zanini, autore di questi straordinari scatti, che porterà con sè la propria esperienza di viaggio e la racconterà ai presenti, trasmettendo le emozioni da lui vissute mentre si trovava di fronte a paesaggi mozzafiato. Oltre a non dover prendere un aereo per andare fino a Mosca, Berlino o New York, l'evento ci offrirà la possibilità di vedere le immagini di queste spettacolari città a costo zero, infatti si tratta di una mostra completamente gratuita.

Sabato 25 gennaio ci sarà quindi l'occasione di osservare numerosi paesaggi suggestivi come se fossero fisicamente di fronte ai nostri occhi e questa è un'opportunità assolutamente da non perdere.