Dal Nord Ovest - Finisce fuori strada, auto distrutta

Incidente sulla Strada delle Grange, poco dopo le 9 di venerdì mattina. Una vettura, per cause in fase di accertamento, è finita fuori strada, fermandosi in un campo. Una squadra Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta per l'incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura. Il conducente, unico occupante del veicolo, è uscito autonomamente e praticamente illeso. La squadra intervenuta ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo. Sul posto i carabinieri di Desana.