Scontro camion-auto alla rotonda di via Candelo: traffico in tilt e lunghe code a Biella FOTO

Lunghe code e traffico bloccato alla rotonda di via Candelo e corso Lago Maggiore a Biella per un incidente avvenuto poco dopo le 9.30 di oggi, 24 gennaio. Coinvolte nel sinistro un camion e una Peugeot che hanno letteralmente mandato in tilt la viabilità nella zona. Inoltre, a causa dello scontro tra i due veicoli, un carro merci per il trasporto di autovetture è rimasto bloccato all'interno della rotatoria. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Biella per la viabilità e stabilire le cause dell'incidente. Dalle prime informazioni, i conducenti non sono rimasti feriti. Seguiranno aggiornamenti.