Rapina impropria in concorso alla Obi di Ponderano: due donne protagoniste

Sono state denunciate per rapina impropria in concorso due donne residenti a Biella protagoniste nella mattinata del 23 gennaio di un tentativo di furto alla Obi di Ponderano. La coppia, poco dopo le 11, dopo essersi impossessata di 12 piastrelle tipo mosaico e 11 pomelli in ottone per cassettiere dal valore complessivo di circa 150 euro, ha provato ad uscire dal centro acquisti senza pagare. Notate dai due addetti alla sicurezza, sono state fermate. La reazione delle donne è stata quella di divincolarsi, spingendo e schiaffeggiando i vigilantes per poi allontanarsi abbandonando le borse.

Nel frattempo è giunta una pattuglia della Squadra volante della Polizia che mentre stava raccogliendo la descrizione delle ladre, visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, si sono trovati davanti le due donne, rientrate alla Obi, che rivendicavano le borse abbandonate. Dalle registrazioni i poliziotti hanno notato la coppia oltrepassare le casse senza pagare e la colluttazione con gli addetti alla sicurezza. Identificate, si tratta di A.M. di 44 anni e P.M. di 19 entrambe residenti a Biella. Visti gli spintoni e gli schiaffi, da semplice furto ora dovranno rispondere di rapina impropria in concorso.