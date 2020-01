Procura di Biella in codice rosso: "Serve personale, in pochi si occupano di migliaia di fascicoli"

"Questa è una nave ben organizzata, risultati ne otteniamo. Meritiamo attenzione". E' allarme Procura di Biella e a lanciarlo è lo stesso procuratore Teresa Angela Camelio. Il "Codice Rosso" comprende maltrattamenti in famiglia, reati sessuali, atti sessuali con minori e stalking: i dati di Biella e provincia sono molto alti a confronto con altre città. Insomma la percentuale è di quelle molto importanti. I migliaia di fascicoli sono gestiti dal Procuratore stesso oltre da un sostituto procuratore per le fasce deboli e al personale amministrativo (dati riferiti al 2019). Pochi, troppo pochi anche in riferimento ad altre città con popolazione ben più alta di Biella.

"Con il Codice Rosso la gestione di 225 reati diventa un'incombenza notevole -commenta Camelio-. La Procura non deve mai alzare le mani, abbiamo sempre continuato. Non abbiamo perso l'organizzazione ma siamo in difficoltà". Nel 2018 a Biella si sono registrati 233 reati da Codice Rosso, numero praticamente invariato (225) nel 2019. L'ambito di competenza della Procura biellese è su 175.989 abitanti suddivisi in 68 comuni di competenza. Se guardiamo i numeri l'incidenza è pari allo 0,013%: nel 2018, 111 maltrattamenti in famiglia (0,06% altissimo), 33 violenza sessuale (0,02%) fino ad arrivare ai 71 (4%) dello stalking. Nel 2019 non variano di molto i dati tranne che i maltrattamenti aumentati a 121.

Questi numeri prendono maggiore consistenza se vengono rapportati con città come Pesaro, ad esempio, dove su una popolazione di 360 mila abitanti, la Procura ha a disposizione 5 sostituti procuratori che si occupano di fasce deboli e, ad esempio, lo stalking è fermo allo 0,2%. Se vogliamo prendere in considerazione Reggio Calabria, la procura ha a disposizione 14 sostituti procuratori 5 dei quali per le fasce deboli e hanno solo lo 0,03% di maltrattamenti. In ultimo Trento, territorio da quasi 540 mila abitanti con 4 sostituti procuratori per le fasce deboli ma con lo 0,04% di maltrattamenti e uno stalking da 0,2%, quasi inesistente.

I numeri di Biella sono allarmanti, probabilmente derivati dalla situazione economica, dalla popolazione anziana con figli maggiorenni che vivono sotto lo stesso tetto, magari senza lavoro e con problematiche di droga. L'aumento delle denunce di genitori verso i figli è la reale testimonianza degli anni 2000, la sommatoria delle denunce fa scattare il Codice Rosso. Anni prima non era neanche pensabile che un genitore arrivasse al punto di denunciare un figlio per maltrattamento. La Procura non riesce a tenere questo passo, urge il bisogno di potenziamento anche in relazione ai problemi degli stessi dipendenti che "sono tutti bravi, lavorano ma quando sorgono intoppi hanno il diritto di curare i loro famigliari malati -precisa ancora il Procuratore-. Continuiamo a lavorare, a fare indagini ma la situazione è rimessa ad una capacità, non comune, di sostenerla".

Biella durante un'ispezione ministeriale nell'ottobre 2018 ha ricevuto solo parole d’elogio. "Adesso si va verso il processo penale telematico -prosegue Camelio- e senza personale amministrativo è impossibile attuarlo". Una sorta di urla di dolore proprio perché la Procura di Biella funziona. "Ci andrebbero 4 sostituti e un procuratore oltre ad un assistente per ognuno -prosegue Teresa Angela Camelio-. Finché sono al comando mi batterò per avere personale amministrativo. Ma essere ignorata è devastante. Devo fare proposte per l'incremento di organico, farò presente la nostra situazione e spero venga presa in considerazione". E non in ultimo, tanto da far ancor più comprendere la situazione, "non voglio entrare nel merito della politica ma qui non è casuale che rimangano scoperti i posti -conclude il Procuratore-. E' stato bandito un posto come sede disagiata ed è andato deserto perché nessuno vuole venire nella nostra città. Biella non è raggiungibile".