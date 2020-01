Lutto a Baltigati di Soprana: morta Vanda Cereria Rigozzo

Lutto a Soprana, in frazione Baltigati, è mancata Vanda Cereria Rigozzo. La donna era molto conosciuta in frazione e nell'ex comune ora unito in Valdilana per il suo impegno, durato molti anni, come volontaria del gruppo ricreativo Rifugio La Sella, che si occupava di organizzare feste in paese.

Vanda è spirata lunedì 20 gennaio, a 85 anni, nella sua casa. I funerali si sono svolti mercoledì 22 gennaio nella chiesa di Soprana e la sua salma è stata adagiata nel cimitero del paese. Vanda lascia oltre al marito, Eugenio Broglia, il figlio Rino, i nipoti Elisa e Stefano e il fratello Luciano.