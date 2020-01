La Polizia locale ferma a Chiavazza un biellese alla guida sprovvisto di patente

Durante un controllo di routine eseguito la scorsa settimana, gli agenti della Polizia locale della Città di Biella hanno scoperto un biellese alla guida di un’autovettura senza aver mai conseguito l’esame per la patente. Il fatto è avvenuto mercoledì 15 gennaio, lungo il rettilineo di via Milano, a Chiavazza. Il trentenne, residente a Biella, era al volante di una Honda Civic. Il veicolo è in fermo amministrativo, come provvedimento assunto dalla Polizia locale, per i prossimi tre mesi.

Il comando della Polizia locale ha ampliato in questi ultimi tempi i controlli sulla strada, come azione per controllare patenti, assicurazioni e prevenire l’incidentalità lungo le vie cittadine. Secondo i dati diffusi dalla Polizia locale della Città di Biella sul territorio si registra una diminuzione degli incidenti stradali: nel 2018 i rilievi effettuati dagli agenti erano stati 270, mentre nel 2019 la Polizia locale è intervenuta per 201 incidenti.