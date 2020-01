Coniugi intossicati da CO sottoposti a trattamento urgente in camera iperbarica

Sono stati trasportati ieri sera, giovedì 23 gennaio, dall'Ospedale di Ponderano a Fara Novarese 2 coniugi di 68 e 58 anni, per essere sottoposti a trattamento oti (ossigeno terapia iperbarica) in regime di emergenza per un caso di intossicazione accidentale da monossido di carbonio in ambiente domestico (braciere a scopo di riscaldamento).

La donna, 58 anni, al risveglio ha lamentato cefalea e difficoltà respiratoria ed è stata condotta all'Ospedale di Ponderano dove è stata effettuata una diagnosi di intossicazione da CO e posta indicazione a trattamento urgente in camera iperbarica. È stato visitato anche il marito che ha dichiarato difficoltà al risveglio e cefalea. Anche per lui è stata dimostrata l'esposizione al CO e posta indicazione al trattamento diossigeno terapia iperbarica.

Al termine del trattamento i pazienti sono stati ricondotti all'Ospedale di Ponderano per il proseguio delle cure del caso.