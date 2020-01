Ex funicolare, incontro tra giunta Corradino e ditta. Al vaglio nuovi interventi e più manutenzione

Un maggiore dialogo e la volontà comune di avviare un percorso unitario negli interessi della cittadinanza. È l'obiettivo nato dall’incontro tra il sindaco di Biella Claudio Corradino e la sua giunta con i vertici della Maspero Elevatori. Entrambe le parti, infatti, hanno espresso la volontà di iniziare un percorso condiviso per migliorare il servizio dei nuovi ascensori inclinati che portano da Biella Piano al Piazzo. In un clima costruttivo si è optato per avviare un percorso unitario, con la definizione di nuovi interventi a livello tecnico, oltre alla scelta di dedicare un numero maggiore di giorni alla manutenzione.

“Da parte dei titolari dell’azienda Maspero - spiega il sindaco della Città di Biella Claudio Corradino - abbiamo trovato una buona disponibilità, ci hanno illustrato la loro volontà di garantire un servizio affidabile alla cittadinanza. Per questo motivo l’amministrazione ha deciso di provare ad avviare un percorso unitario: i tecnici stanno studiando in queste ore i passi da fare a livello operativo e inoltre abbiamo convenuto nel dedicare una maggiore manutenzione rispetto a quanto era definito fin qui nel capitolato”.

“È stato un incontro positivo - aggiunge Andrea Maspero, Amministratore delegato di Maspero Elevatori - nell’ambito del quale abbiamo sottolineato all’amministrazione comunale la necessità di un maggior impegno per verificare le condizioni di utilizzo da parte degli utenti, al fine di evitare situazioni di uso improprio e atti di vandalismo. Da parte nostra, garantiamo il massimo impegno anche intensificando gli intervalli di manutenzione per le parti più sensibili degli impianti, così come anticipato nelle comunicazioni intercorse nelle settimane scorse. Siamo inoltre disponibili ad un nuovo incontro dopo un primo periodo di implementazione delle azioni congiuntamente concordate. La collaborazione dell’amministrazione comunale per noi è molto importante perché lavoriamo tutti con lo stesso obbiettivo: far sì che l’impianto sia utilizzato in maniera corretta e possa fornire un servizio alla comunità”.

Nella giornata di oggi, 24 gennaio, il sindaco Claudio Corradino ha inoltre incontrato i rappresentanti dell’associazione “Amici del Piazzo” ‘per fare il punto sul quartiere e anche sull’ascensore inclinato. Si è convenuto di valutare il ripristino della Ztl del Piazzo (in orario serale e notturno 19,30-6,30, domenica a partire dalle 13), dopo la decisione assunta a Natale di eliminare in via provvisoria la zona a traffico limitato fino a data da destinarsi: “Mi sono impegnato ad ascoltare le varie motivazioni dei cittadini - aggiunge il sindaco Claudio Corradino - e ritengo che il ripristino della Ztl possa avere un senso logico. In giunta valuteremo tutti i passi da compiere: siamo orientati al ripristino”.