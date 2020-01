Restyling scuola Marconi: consegnati i lavori alla ditta. Inizio opere nei primi giorni di febbraio

Dopo aver appaltato gli interventi durante lo scorso mese di ottobre, mercoledì 22 gennaio l’Ufficio lavori pubblici del Comune di Biella ha stipulato l’atto di consegna lavori per il via libera al restyling della scuola secondaria Marconi. L’azienda che si è aggiudicata il bando, la Didaco di Andria, con un ribasso del 27,1%, potrà così iniziare ad allestire il cantiere: i lavori partiranno nei primi giorni di febbraio e cominceranno dalla palestra della scuola con il rifacimento della copertura, la sostituzione dei serramenti e un nuovo isolamento per la pavimentazione. Terminata la palestra, gli operai si trasferiranno nell’edificio scolastico, con le classi che ruoteranno in aule jolly per avanzare con le opere. L’importo complessivo dei lavori è di 1 milione e 655 mila euro e prevedono la sostituzione dei serramenti, la realizzazione di un nuovo cappotto esterno e il rifacimento della copertura.