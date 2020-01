Oropa, confermato il finanziamento da 800mila per il Santuario

Riceviamo e pubblichiamo:

"Mercoledì scorso ho chiesto a Roberto Simonetti, attualmente funzionario del Gruppo Parlamentare della Lega, di recarsi presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo al fine di verificare se la procedura per l’attribuzione del finanziamento di 800 mila euro a favore del Santuario di Oropa stesse procedendo come da richiesta della Regione Piemonte dello scorso 13 dicembre.

Simonetti nel corso della mattinata, recatosi presso l’ufficio dell’Autorità di Gestione, mi confermava l’avvenuto stanziamento e nello stesso pomeriggio il Segretariato del Ministero provvedeva ad inviare all’Ufficio Tecnico Comunale di Biella, individuato fin dalla delibera CIPE del dicembre 2017 quale beneficiario del contributo, il disciplinare che regola i rapporti tra enti pubblici propedeutico all’attuazione dell’intervento a favore del Santuario.

Esprimo pertanto soddisfazione per la conferma del finanziamento che è merito del lavoro svolto dal collaboratore del presidente Cirio, Gian Luca Vignale che unitamente allo scrivente ha seguito passo a passo la procedura burocratica con l’appoggio dello stesso Presidente della Regione. Il cambio di marcia attuato dalla politica regionale ha dato i suoi frutti ed in poco più di un mese siamo riusciti a portare a casa un grande risultato per il territorio biellese.

Certamente i tempi di realizzazione degli interventi finalizzati alla conservazione del patrimonio architettonico sono ristretti se si pensa alle celebrazioni del 500° Anniversario dell’Incoronazione della Madonna che avranno il loro culmine il prossimo 30 agosto, ma rappresentano un importante impegno finanziario che permetterà nel tempo di rendere ancora più accogliente e funzionale il patrimonio del nostro Santuario Mariano.

Al fine di supportare al meglio il territorio concretizzando fino in fondo l’impegno profuso ed il risultato ottenuto ho voluto convocare, previo accordo con il Sindaco Corradino, una riunione operativa che si svolgerà mercoledì prossimo in Comune ove siederanno intorno al tavolo il Comune stesso, l’Amministrazione del Santuario di Oropa e la Fondazione Biverbanca da sempre in prima fila per il finanziamento degli interventi di restauro della Basilica Nuova. Auspico pertanto che gli enti locali interessati, sin da quel giorno sappiano trovare la sintesi per stendere la convenzione che permetterà al Comune di Biella di trasferire il denaro al Santuario e dare continuità agli interventi di restauro che sono giunti a buon punto. Con la collaborazione di tutti gli attori sono certo che ad agosto il biellese si presenterà nelle migliori condizioni per affrontare un evento storico a cui è stato invitato anche il Santo Padre, che ci porrà al centro dell’attenzione del turismo religioso nazionale ed internazionale".