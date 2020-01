Mongrando ricorda Giulio Regeni: “4 anni senza verità sulla sua morte”

Mongrando chiede verità per Giulio Regeni. Nei giorni scorsi, sono stati affissi alle finestre del Municipio due manifesti riguardarti il ricercatore italiano, ucciso in Egitto tra il gennaio e febbraio 2016.

“Sono 4 anni senza Giulio Regeni – sottolinea l'amministrazione comunale in una nota stampa – 4 anni senza verità sulla morte del giovane Giulio. Il sindaco e la maggioranza esprimono vicinanza al papà Claudio e alla mamma Paola e si uniscono con convinzione a tutte le iniziative che ci saranno il giorno 25 gennaio in tutta Italia. Chiediamo ancora a gran voce verità e giustizia per Giulio”.