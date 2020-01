Lavori in corso a Biella, ecco i principali cantieri stradali in programma dal 27 gennaio

Nuovo aggiornamento sui cantieri stradali in corso nella Città di Biella a partire dal 27 gennaio. Da lunedì (27 gennaio) a giovedì (30 gennaio) si renderà necessaria per quattro giorni la chiusura al traffico di viale dei Tigli. Il tratto interessato dai lavori, in carico alla ditta Bazzani, riguarda la zona all’altezza della casa circondariale.

Come spiega l’ordinanza n.18 del 10 gennaio nelle giornate di martedì (dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 17,30) e di mercoledì (dalle 9 alle 17,30) è istituita la temporanea sospensione della circolazione in via Orfanotrofio, nel tratto tra via Italia e il civico 2. Si tratta di interventi di edilizia privata in uno stabile. Prosegue un lavoro di manutenzione ai piani viabili lungo via Quintino Sella, come indica l’ordinanza n.48 del 22 gennaio. Per questo motivo è istituita la temporanea sospensione della circolazione, eccetto i residenti, dal 27 gennaio al 1 febbraio (orario 8,30-17).

#infotrafficBI ricorda poi la prosecuzione dei cantieri lungo la corsia di via nord di viale Roma e lungo la corsia sud di via Piave per l’estensione della rete del teleriscaldamento. Cantieri aperti anche al Piazzo, con stop alle auto in via Avogadro, per la prosecuzione dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche.