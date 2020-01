A Mongrando la serata dedicata al "Premio Shopping 2019"

Martedì sera, nella Sala Consiliare del Comune di Mongrando, si è tenuta la premiazione legata all’iniziativa “Premio Shopping 2019” promossa da Ascom e in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. E’ il terzo anno consecutivo che un gruppo di commercianti aderente al circuito Biella Card, opera per favorire il commercio tra gli esercizi di vicinato per impedirne la desertificazione.

La Biella Card è uno degli strumenti utili alla fidelizzazione dei clienti, consente di partecipare alle promozioni o iniziative speciali con l’accumulo dei punti. In base alle transazioni più numerose sono stati assegnati moltissimi premi tra cui, buoni sconto,prodotti tipici locali, prodotti per il benessere e per la cura personale, libri e vini pregiati direttamente consegnati dal Sindaco Tony Filoni e dal Presidente dell’Associazione Commercianti Mario Novaretti.