Zubiena, SP 338: Divieto di transito ai mezzi pesanti in vigore fino a fine febbraio

È in vigore dall'11 gennaio e lo rimarrà fino al 29 di febbraio il divieto di transito per mezzi pesanti sulla SP 338, la strada che collega Mongrando a Zubiena, attualmente oggetto di manutenzione straordinaria. L'ordinanza vale per quei veicoli con massa superiore a 3 tonnellate. Inoltre, fino al 7 febbraio rimarrà in vigore il senso unico alternato, dal km 1+750 al km 2+750, al fine di permettere la conclusione dell'intervento di riparazione dei giunti stradali di dilatazione.